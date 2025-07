Podcast Caputi: "Kean? Ha bisogno di sentirsi al centro del progetto e al Napoli non sarebbe titolare"

Massimo Caputi è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Milan, non è meglio puntare su Kean che su Vlahovic?

"Sarà un'estate rovente, che vedrà gli attaccanti protagonisti. Vlahovic, Osimhen, Kean i nomi caldi. Su Kean dico: premesso che pecunia non olet, per uno come lui però, se fossi in lui, cercherei di rimanere lì o andare in una squadra dove è al centro, come quest'anno. Non riesco a capire alcune decisioni. Le squadre dove potrebbe essere centrale? Il Milan, ma anche la Roma se andrà via Dovbyk. Non andrei a fare il secondo, perché lui è esploso quando ha avuto continuità. Il Napoli potenzialmente è la squadra più forte economicamente, ma non sarebbe il titolare lì. Ha già vissuto certe cose in carriera. Credo ci siano momenti della carriera che ti impongono scelte professionali, non solo economiche".

Come ha visto Allegri alla sua prima apparizione al Milan?

"E' un grande allenatore. Ognuno ha le sue filosofie, magari alcuni non hanno apprezzato negli ultimi anni il gioco proposto dalla Juventus, ma vorrei vedere quanti altri avrebbero tenuto la baracca in momenti così difficili. Peggio di quanto successo quest'anno sarà difficile farlo, è tornato in un club prestigioso comunque che può solo migliorare ora. E' stata una scelta oculata quella di Allegri. Ha perso Theo Hernandez e Reijnders, ma rimane una buona rosa. Serve fare gli acquisti giusti ora e rafforzare soprattutto la difesa. Quello che è emerso l'anno scorso è un Milan troppo fragile dal punto di vista difensivo".

Dove mette il Milan ora?

"Non lo vedo in lotta per lo Scudetto, la campagna acquisti ci darà un'idea più precisa ma a sensazione credo che sarà una stagione con grandi incertezze. E chi si inserisce in queste può recitare un ruolo da protagonista. Vedo incertezze su Inter, Juve, poi vedremo cosa faranno Atalanta, Roma, Lazio...rispetto a un anno fa è più difficile fare la griglia".

Sarà più difficile il lavoro di Gasperini o Allegri?

"Non so se è più forte l'uno o l'altra, penso che la Roma parta da una consistenza che ha maturato con Ranieri che è quella di essere una squadra che non ama perdere. E' riuscita a giocare tante partite vincendole recuperando, con la testa. Ha avuto mentalità. Al Milan c'è stata più confusione, ma tecnicamente il Milan lo scorso anno era più forte della Roma".