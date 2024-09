Caressa: "Il Napoli non mi ha entusiasmato, errori di Pecchia e Suzuki"

vedi letture

Fabio Caressa, giornalista, sul suo canale YouTube ha stilato la Top 11 della terza giornata di Serie A, parlando anche dell'azzurro Frank Zambo Anguissa e della prestazione del Napoli. Di seguito le sue parole: "Metto Anguissa, più che altro per il gol del vantaggio del Napoli. Non è che mi abbia entusiasmato e non m'ha entusiasmato nemmeno il Napoli.

Diciamo la verità: il Napoli non l'avrebbe vinta quella partita se fosse rimasto in porta il samurai Suzuki. Poi Pecchia, al quale voglio bene e reputo un ottimo allenatore, non può commettere quell'errore lì in Serie A. Non può fare il quinto cambio a venti minuti dalla fine, perché la Serie A è diversa: è diverso il modo di arbitrare, è diverso il modo di contrasto, quando ti attacca nel finale una squadra come il Napoli non è come ti attaccano in altri campi di una categoria inferiore".