Carmignani su Meret: "Deve essere propositivo, deve uscire dalla linea di porta"

Nel corso di 'Radio Goal', Pietro Carmignani, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Gli allenatori non devono applicare un modulo ai giocatori ma devono essere lasciati liberi, è l’allenatore che deve adattare il modulo ai giocatori.

Inter-Napoli? Sono due squadre attrezzate per un campionato di vertice, il Napoli è un punto e una partita indietro, senza la penalizzazione sarebbe minimo pari o più avanti dell’Inter. Sappiamo cosa è successo alla squadra di Conte in Coppa, potrebbe avvantaggiarsi dal fatto di giocare solo una partita a settimana. E’ uno scontro che parte alla pari, il Napoli del secondo tempo contro la Samp ha espresso un calcio migliore, ma il modulo varia in base a come si sposta la palla.

Conte? I bravi allenatori non si vedono con i giocatori che costano 50-60 milioni di euro, la Juventus ha vinto 9 scudetti con tre allenatori diversi. Poi è vero che sa dare carattere e temperamento alla squadra, ma se metti Guardiola ad alleare l’Udinese non credo che vinca il campionato.

Alternanza Ospina-Meret? Sono dell’idea che deve esserci un portiere titolare e un altro pronto ad entrare magari in determinate partite come sta facendo Buffon alla Juve. Nel Napoli Ospina è anche molto bravo con i piedi mentre Meret non è giudicato da Gattuso allo stesso livello. Nel gol preso da Ibrahimovic Meret fa due passi in avanti e dopo due passi indietro, mentre fa questo movimento l’attaccante del Milan tira prendendolo in controtempo. Il portiere deve essere propositivo, deve uscire dalla linea di porta, già deve avanzare quando la difesa è alta”.