Carrarese, Zanon e gli anni al Napoli: "Ancelotti top, ma è Mertens il più grande maestro"

Nella lunga intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com, il terzino della Carrarese Simone Zanon ha parlato anche del suo passato calcistico, che lo ha visto toccare anche una prestigiosa piazza come Napoli: "Ho iniziato a tirare i primi calci al pallone in una squadra del mio paese, il Lana, dove mio padre ha smesso di giocare proprio quando ho iniziato, tanto che il mio primo allenatore è stato l'ultimo di mio papà. Poi sono approdato al SudTirol, dove ho svolto tutta la trafila nelle giovanili, tanto da giocare in Berretti sotto età ed esordire in prima squadra a 16 anni: nella stagione 2018-2019 ho fatto il mio esordio in Coppa Italia contro il Frosinone, l'anno della loro promozione in A, poi quello in campionato a Ravenna.

A gennaio però, decisi di andare al Napoli, in Primavera, anche se ho avuto modo di allenarmi con la prima squadra nell'annata di Ancelotti e Gattuso: da milanista un sogno. Se Ancelotti è il più grande allenatore al mondo? Assolutamente sì. E non solo come tecnico, ma anche come persona. Anche se, a onor del vero, i più grandi insegnamenti mi sono stati dati da un mostro sacro come Mertens, che insieme a Insigne e Koulibaly mi avevano preso, per così dire, sotto la loro ala protettiva. Al momento della mia prima convocazione con la prima squadra, il mio mister, Baronio, mi disse di ricordarmi sempre che i grandi campioni in allenamento mi avrebbero sempre aiutato, senza farmi pesare gli errori. E così è stato”.