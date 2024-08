Carratelli: "Osimhen e Lukaku insieme? Solo una favola..."

Il giornalista Mimmo Carratelli è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso di In Ritiro Con Te: “Osimhen-Lukaku? E’ l’handicap di questo Napoli di Conte, non abbiamo ancora il centravanti titolare. Osimhen c’è ma non c’è, non si allena. Credo che il Napoli si stia dando da fare per anticipare l’arrivo di Lukaku, sta cercando di fare cassa. E’ una favola quella del doppio centravanti Osimhen-Lukaku.

Gestione Osimhen? Il fatto è che adesso il gioco sta tutto dalla parte dell’arabo del Psg, spero che il Napoli riesca a portare Lukaku il prima possibile. Finora quello che si è visto poco è la fase offensiva, ma senza una punta centrale è difficile vedere qualcosa di preciso. Preferirei avere un Napoli con due ali che aprono le difese avversarie, una potrebbe essere Neres e l'altra Kvaratskhelia. Quello che vedremo presto è un Napoli grintoso, aggressivo. E' importante vincere col Modena, risolvere la partita presto, prima che l'affaticamento per i ritiri si faccia sentire”.