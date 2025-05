L'interista Biasin: “Scudetto meritatamente al Napoli, ma quest’anno arbitraggi molto scadenti!”

Il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato gli ultimi risultati di Inter e Napoli: "Quest'anno lo Scudetto verrà assegnato con un record di punti al ribasso. È evidente che non c'è stata la perfezione da parte di nessuno. L'Inter in particolare si è lasciata perdere qua e là una marea di occasioni, così come tutte le altre che erano partite con l'intenzione di provare a vincere lo Scudetto. Presumibilmente lo Scudetto andrà al Napoli che è stata la più brava, perché se alla fine sei davanti alle altre sei stato il più bravo e non c'è niente da dire. Quest'anno le direzioni arbitrali sono state piuttosto scadenti e non solo in sfavore dell'Inter, in generale.

Il designatore Rocchi poteva scegliere arbitri un filo più pronti e preparati per questo penultimo turno abbastanza importante. Le designazioni di Milano non sono state il massimo, Chiffi ha arbitrato male non solo in sfavore dell'Inter anche della Lazio. E dopo quello che abbiamo sentito dall'arbitro Guida nelle scorse settimane si poteva evitare di metterlo all'Avar. Non che abbia condizionato questa cosa, ma tu che sei il designatore e sai che è successa questa cosa, evita. Lo ha fatto e ha commesso un'ingenuità“.