Carratelli: "Perdere il primato non significa nulla, l'obiettivo del Napoli è il posto Champions”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista e scrittore

: "Il Napoli non sfonda e continua a giocare sugli esterni. È vero che Lukaku non è più il grande centravanti di un tempo, ma è anche vero che il gioco non è appoggiato su di lui. Si lavora sempre sulla catena di destra con Politano e Di Lorenzo, a sinistra c'è un "desaparecidos" come Kvaratskhelia credo che la squadra debba aiutare Lukaku. Secondo me abbiamo perso la partita a centrocampo.

Lobotka non era in condizione, Anguissa è stato annullato da Delle Bashiri. Nelle partite bloccate basta un guizzo per vincerle o per perderle, ma Conte sta coprendo benissimo le magagne di questo Napoli. Sta facendo una politica di comunicazione tranquilla per cercare di lavorare nella profondità. Aver perso la testa della classifica non significa niente: l’obiettivo della società è tornare in Champions per fare gloria e soldi. Il mio libro sull’orgoglio azzurro racconta i 20 successi del Napoli, tra trofei e promozioni. Sono molti meno di quelli della Juventus, ad esempio, ma sono arrivati con sofferenza e passione. Hanno una qualità e un peso specifico unico e irripetibili”.