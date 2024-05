Cash vota Zielinski: “Altro che Lewandowski e Grealish, è lui il più forte con cui ho giocato”

Cash ha invece indicato Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che si trasferirà all'Inter a parametro zero in estate

© foto di www.imagephotoagency.it

Matty Cash, esterno destro dell'Aston Villa, è stato intervistato da talkSPORT per parlare di temi legati alla Premier League e allo straordinario quarto posto ottenuto quest'anno e la conseguente qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nella lunga chiacchierata gli è stato chiesto anche quale fosse il calciatore più forte con cui avesse giocato e, curiosamente, non ha menzionato né Robert Lewandowski, suo compagno nella Polonia, né Jack Grealish, con cui ha condiviso una stagione a Birmingham.

Cash ha invece indicato Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli che si trasferirà all'Inter a parametro zero in estate: "È incredibile. Onestamente puoi pensare a Grealish e ovviamente a Lewandowski, la sua carriera parla da sola, ma Zielinski è il miglior giocatore con cui ho giocato. Quando lo vedi giocare pensi: 'Wow'. Da quando gioco con la Polonia, ho giocato con lui dal primo giorno. Non seguo molto il calcio italiano e quindi non lo conoscevo. Ma sicuramente è il migliore col quale abbia mai giocato".