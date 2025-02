Caso Lautaro, la bordata di Cannella: "I giudici vengono scelti dai poteri forti..."

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo: “Quello di gennaio è stato un mercato difficile, quando arriva una cessione importante ti aspettano tutti al varco. Forse se proprio dobbiamo fare un’annotazione sarebbe il muoversi prima, anche se è difficile, trovare l’esterno in quel contesto non era facile. L‘esperienza sotto quest’aspetto è importante, bisogna sapere che ci sono degli ostacoli, cercando di trovare l’alternativa giusta. Bisogna chiamarli tutti nello stesso tempo e poi scegliere, il direttore Manna ne avrà fatto tesoro“.

“Caso Lautaro? Che vi devo dire, ci sono state valutazioni diverse rispetto al caso Ferrari. I giudici, i presidenti di Lega, vengono votati dai membri delle società che rappresentano, i più forti sono sempre stati quelli che hanno più appeal, che fatturano di più. Io ho lavorato in questo contesto dagli anni ’90 al 2000 e passa dove c’era un predominio dei soliti club che non voglio neanche elencare, guardate quelli che sono gli scudetti contestati. A me è capitato di cedere giocatori all’Inter, trattavo con rappresentanti di altre società importanti, è venuto fuori che facevano un anno per uno. I giudici non sono una giuria popolare, vengono eletti dai poteri forti del calcio, la situazione è sempre stata questa“.