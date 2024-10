Cassano: "Conte? Dopo 2-3 anni o va via lui o ne devi cambiare 20"

Antonio Cassano, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Twitch 'Viva El Fùtbol' parlando, tra i vari temi, anche degli argomenti del giorno in casa Napoli: "Nel primo tempo la partita non mi è piaciuta proprio. Ma dimentichiamo quello che è successo con Spalletti, lasciamolo stare. Ricordate cosa ha detto Conte? Attenzione all'euforia. Così ha vinto. Lui lavora su quello, sulla testa dei giocatori e dopo 2-3 o vanno via 20 giocatori o deve andare via lui che ti distrugge a livello mentale.

E' una macchina. Lui ha un obiettivo: portare i ragazzi a un livello successivo per vincere. Fino ad oggi ci sta riuscendo. L'unico dubbio è che non ho ancora visto il vero Kvara".