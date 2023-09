Cassano contro ADL: “Responsabile del disastro! Giusto che Osimhen va via tra un anno a 0”

Antonio Cassano, ex calciatore e attuale opinionista sportivo, ha parlato sui propri canali social del caso Osimhen

Antonio Cassano, ex calciatore e attuale opinionista sportivo, ha parlato sui propri canali social del caso Osimhen: “È la prima volta nella mia vita, nella mia carriera, in 40 anni di calcio che una società prende per il culo il proprio giocatore per un calcio di rigore sbagliato. La cosa ancora più grave è quel comunicato in cui il Napoli non chiede scusa al giocatore e dice che non deve sentirsi offeso perché ha rifiutato 1000 proposte. De Laurentiis si deve prendere la responsabilità del disastro che sta combinando ed è giusto che poi Osimhen va via l’anno prossimo a parametro zero”.