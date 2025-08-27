Cassano demolisce Inzaghi: "Un disastro! Doveva vincere 4 Scudetti..."

vedi letture

Nel corso della prima puntata di Viva El Futbol, l'ex calciatore e tifoso interista Antonio Cassano è tornato a parlare di Simone Inzaghi dopo la manita dell'Inter contro il Torino. "Inzaghi ha distrutto l'Inter, aveva interesse ad andare via e pensava ai soldi arabi. Tutti dicevano che giocava un calcio meraviglioso, con il Torino invece mi ha convinto che anche sullo 0-0 andavano a pressare alti ma non come con Inzaghi.

Andavano a pressare alti, giocavano uomo a uomo dietro, ma la cosa che mi è piaciuta è che andavano diretti. Se il Torino andava a prenderli loro cercavano le punte, Inzaghi invece doveva vincere quattro Scudetti su quattro invece è venuto fuori un disastro".