Mainoo-Napoli, Del Genio: “Fortissimo! Se il Man United lo cede, va preso subito”

Il nome nuovo per il centrocampo del Napoli è Kobbie Mainoo. Una pista a sorpresa, svelata dai colleghi inglesi del Daily Mail, quella che porta al classe 2005 di proprietà del Manchester United.

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la notizia ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Parliamo di un giocatore non forte, ma fortissimo. E’ molto promettente, pur essendo giovane è già nazionale inglese. A centrocampo nel Manchester United c’è concorrenza, lì è scalato anche Bruno Fernandes e davanti c’è anche Ugarte e lui non è entrato. In effetti rischia di non giocare. Mi sorprenderebbe molto se dovessero venderlo, magari lo danno in prestito secco e non lo vendono. Ma se lo vendessero devi prenderlo subito”.