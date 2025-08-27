Elmas, ritorno vicino: il Napoli ha alzato l'offerta e lui vuole solo l'azzurro
Ore decisive per il ritorno al Napoli di Eljif Elmas, jolly di centrocampo ed attacco scelto dal Napoli per dare ad Antonio Conte un ulteriore elemento nelle rotazioni. L'edizione odierna de Il Mattino svela le ultime notizie sul mercato partenopeo, fornendo alcuni dettagli della trattativa in corso per Elmas col Lipsia.
Stando a quanto riportato sul quotidiano oggi in edicola, il Napoli ha offerto al club tedesco un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, ma il Lipsia "continua a prendere tempo". Sul centrocampista macedone c'è anche il Marsiglia, ma Elmas ha dato priorità solo al Napoli. "L’affare si può sbloccare da un momento all’altro attendendo l’arrivo del calciatore in Italia", conclude il quotidiano.
