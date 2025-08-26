Hojlund-Napoli, Romano: "Si lavora ancora sui dettagli con lo United, ma resta l'ottimismo"

Il Napoli continua a muoversi con determinazione per assicurarsi Rasmus Hojlund, attualmente al Manchester United. La dirigenza azzurra sta lavorando sui dettagli dell’operazione e, nonostante alcune complessità, filtra un ottimismo. L’obiettivo del club di De Laurentiis è quello di chiudere quanto prima l’accordo, portando a disposizione di Antonio Conte un attaccante giovane ma già abituato a palcoscenici importanti.

Al momento, le parti stanno discutendo le condizioni per l’uscita del centravanti danese, con la formula che dovrebbe prevedere un prestito con obbligo di riscatto fissato a 45 milioni di euro. I contatti tra le due società proseguono senza sosta e si cerca di limare le ultime divergenze economiche. Una volta sistemati i dettagli, Hojlund diventerebbe il colpo di mercato che andrebbe a sostituire l'infortunato Romelu Lukaku. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.