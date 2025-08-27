Ventola: "Guardavo il Napoli e dicevo: 'Ma Conte come le pensa?'. Bravo anche ADL"

Nel corso di "Viva el futbol", l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato del Napoli dopo l'esordio vincente contro il Sassuolo: "Guardavo la partita e dicevo: ‘Ma come cavolo le va a pensare?’ Perché quando era in fase di non possesso De Bruyne era il primo con Lucca, quando era in fase di possesso De Bruyne si abbassava. A parte che avrà fatto 1000 km De Bruyne e non me l'aspettavo che stesse così bene fisicamente, lascia stare le qualità. Però vedere tutti i movimenti senza palla non si capiva il modulo. Molte volte Lobotka pressava ed era lui che seguiva il centrocampista.

Quindi assurdo questo allenatore, come le va a pensare. Con tutto quello che hai incassato va bene allungare la rosa, però li spenderei dei soldi importanti per l'attaccante. Perché effettivamente la stagione lunga, a prescindere da Lucca che a me piace, però la stagione lunga e devi ampliare la rosa. Assurdo quello che sta facendo Conte ed è bravo, perché a Napoli c'è uno straottimismo e lui è bravo a farlo calare.

Posso fare i complimenti comunque a De Laurentiis, perché secondo me Conte di testa era andato via anche vincendo lo scudetto e non ha fatto l'errore che ha fatto con Spalletti, che lo poteva fare benissimo secondo me. Quindi mettersi in discussione, tenere Conte, mettergli i soldi non è stato scontato. Con Spalletti aveva sbagliato, poteva risbagliare con Conte e non l'ha fatto".