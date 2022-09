Cassano su Chiellini: "In campo era una m***a. Menava tutti e poi bleffava con l'arbitro"

"È un ragazzo per bene ma in campo te le suonava di santa ragione. In allenamento anche".

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Mascolo/PhotoViews Antonio Cassano, nel corso del podcast 'Muschio Selvaggio', ha dichiarato: "Chiellini è peggio di Pepe in campo. È un ragazzo per bene ma in campo te le suonava di santa ragione. In allenamento anche. Ogni volta che menava qualcuno, andava dall'arbitro e bleffava. Ti disintegrava. Quando Suarez l'ha morso, lui gliene aveva date tante, ma tante. La prima espulsione che ho preso è stata contro di lui ai tempi della Fiorentina. Fuori dal campo è un esempio per tutti, in campo era una merda".