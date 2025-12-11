Cassano su Milinkovic: “Fa robe allucinanti e poi se la prende con i difensori”

L’ex calciatore Antonio Cassano critica il portiere azzurro Milinkovic-Savic ed analizza la prova del Napoli contro il Benfica ai microfoni di ‘Viva El Futbol’: “A me il portiere non convince. Ogni volta che gli tirano in porta, domenica anche il gol di Yildiz, mh… Col Benfica ha fatto delle robe allucinanti. Poi ha fatto anche un errore clamoroso, doveva fare il cambio gioco, l’ha data all’altro, si è inca**ato con i difensori.

Il Napoli però a Lisbona, non è che mi ha deluso, ma penso che possa farcela. Ce la farà ad entrare nelle prime 24. Però grande, grande, grande merito al Benfica e a Mourinho, per la partita fatta".