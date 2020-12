Cauet su Lozano: "Sull'esterno è micidiale, sta diventando determinante"

Benoit Cauet, ex centrocampista dell'Inter ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della sfida di San Siro di stasera: “Nell'Inter potrebbe esserci un cambio tattico, come avvenuto nel secondo tempo di Cagliari, con Eriksen nel ruolo nel quale noi ci aspettiamo che venga impiegato, le sue qualità non sono state mai messe in dubbio e con questo sistema potrebbe essere determinante. Il Napoli è un avversario scomodo per tutti, la squadra sta crescendo anche se manca di una pedina importante come Osimhen, Petagna però sta facendo molto bene. Lozano adesso sta diventando determinante, defilato sull’esterno è micidiale, ha un’accelerazione palla al piede da campione”