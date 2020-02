Causio: "Gattuso ha dato un po' di cazzimma alla squadra. E' finito un ciclo..."

Ai microfoni di Radio Gol è intervenuto l'ex calciatore Franco Causio per dire la sua in merito al momento degli azzurri: "Credo che il Napoli sia favorito, almeno sulla carta, perché viene da vittorie importanti. Gattuso ha dato un po’ di cazzimma alla squadra. Ha scosso un po’ tutti, la squadra, i giocatori, l’ambiente, e le risposte le sta avendo dal campo, meglio di così non può fare".

CREDERCI - "Il Napoli adesso deve crederci. Ci sono ancora punti in palio e non vedo perché non possa raggiungere la zona Europa".

FINE DI UN CICLO - "A Napoli è finito un ciclo e tocca ammetterlo. La società lo ha già capito ed ha già avviato il ricambio generazionale per la prossima stagione. Alcuni giocatori che hanno dato molto al Napoli, sono arrivati alla frutta".