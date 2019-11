CdS, Giordano: "Prima Allegri visto come il re degli anticipatici. Ora è descritto come l’uomo giusto"

Il giornalista de il Corriere dello Sport, Antonio Giordano, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8 in merito all'ex tecnico del Milan, Max Allegri, accostato alla panchina del Napoli: "Fino a un mese fa Massimiliano Allegri, che per me è uno dei migliori, era demolito da tutti. Era tratteggiato come il Re degli Anticipatici. Oggi è considerato l’uomo giusto ma lo era anche quello che ha vinto tre Champions".