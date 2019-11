Cds, Giordano: "Tutte le squadre finiscono, nessun dramma. Non si può fare un triennale ai 33enni"

A Radio Marte è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Giordano, parlando del momento del Napoli: "Esistono squadre che finiscono e dobbiamo smetterla tutti, me compreso, con quest’aria di drammatizzazione. I club sono aziende, non possono permettersi di legarsi ad un calciatore di 33 anni per altri 3 anni. Ancelotti è un grandissimo allenatore, rientra nella categoria delle leggende. Credo che Ancelotti stia pensando al 4-3-3, ma non mi piace questo modulo con questa rosa. Zielinski sono convinto possa fare il centrale perché ha qualità uniche e poi continuo ad avere la netta sensazione che sottovalutiamo troppo il valore della rosa azzurra".