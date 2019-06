Cesarano: "Nel 4-2-3-1 né Zielinski né Fabian possono giocare accanto ad Allan"

Cosa serve al Napoli per migliorare? A rispondere alla domanda Rino Cesarano, firma storica del Corriere dello Sport, intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha tanti calciatori come Lozano, ne dovrebbe uscire qualcuno per acquistarlo, perché ci sono troppi giocatori che agiscono da trequartista. Il club azzurro ha bisogno di un calciatore da affiancare ad Allan in mediana, perché nel 4-2-3-1 non ci vedo né Zielinski né Fabian. Quest’anno il centrocampo andava in sofferenza quando veniva aggredito sul piano muscolare”.