L'ex Zanini: "Non mi aspettavo che un azzurro fosse così decisivo in questo ruolo"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto l'ex calciatore Nicola Zanini: "Abbiamo onorato la maglia del Napoli al massimo nella stagione 2003-04. In quell'estate si mossero altre squadre, aspettai lo svincolo e poi ebbi la chiamata del Genoa. Cosa l'ha colpita del Napoli di questa stagione? Ha passato un momento complicato, però arrivare secondo con tanti infortuni, è stato positivo. Io dico che McTominay nei due a centrocampo è stato un aspetto positivo, nessuno se l'aspettava. In questo momento storico, magari arrivare secondi fa storcere un po' il naso, ma se l'impressione è questa, allora il livello raggiunto è altissimo.

Quanto è difficile mettere quattro centrocampisti insieme come i FAB4? Difficile, è complicato. Vediamo il Real Madrid, c'è bisogno del lavoro di tutta la squadra, dall'operaio all'architetto. Ora nel calcio moderno, vanno tutti a 2000 all'ora. Como in Champions? Partita complicata e decisiva contro il Napoli. Vuole arrivare quarta, ma se arriva quinta è come andare in Champions. Le altre devono arrivare quarte. Luparense? L'ho preso in corsa, dovevamo salvarci, l'obiettivo raggiunto con una giornata d'anticipo e ora possiamo programmare. Possiamo permetterci di salire"