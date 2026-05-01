Fabbroni: "Conte-ADL, ecco l'oggetto del contendere. C'entra il contratto"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: "Al Como darei un otto e mezzo. È arrivata in semifinale di Coppa Italia. Un otto e mezzo non è tendente al nove, perché l'obiettivo è stato solo sfiorato. Ma in campionato hanno avuto una bella marcia. Como-Napoli diventa una pedina fondamentale per confermare questo voto. Beukema al posto di Olivera? Mi convince, c'è stato un bel precedente. La formazione può avere dei margini di miglioramento. A seconda di come andrà la partita, puoi mettere qualche innesto. Dalla panchina si può fare qualche ritocco. In questa fase avere qualche chance, compreso questo Anguissa che non convince. Però se può servire per 25-30 minuti non è un'alternativa inutile. Le linee del Como a centrocampo sono la parte più importante di questa squadra. Non a caso Fabregas è stato centrocampista.

Il valore brand Como che livello ha raggiunto? Contrariamente a quanto pensa il Ministro Valditara, quel famoso ramo del lago di Como...Se unisci la squadra di calcio, al turismo che funziona, diventa un ambiente molto interessante. L'aria non è inquinata come le grandi città. E complessivamente può essere un brand appetitoso. Il campo deve essere poi adeguato. Il Como nonostante le grandi critiche avute, ha rastrellato tanto nei giovani. Dobbiamo attendere qualche anno. È un progetto chiaro e lucido.

Ma anche De Laurentiis ha un progetto chiaro e lucido, ce lo farà vedere tra qualche giorno. Vedremo se quell'incontro con Sarri al Maradona è stato solo un pour parler. L'oggetto del contendere sarà il biennale con Conte. Se vuoi giocarti la carta della garanzia Champions, Conte può essere l'uomo. Napoli è una realtà, senza un gruppo forte alle spalle. Altre società hanno gruppi industriali. Il Napoli ha costruito una grande immagine con la politica delle plusvalenze, stravenduto calciatori di talento. Ma credo che la gestione della cessione di Kvaratskhelia non sia stata buonissima. Si poteva ottenere 200 milioni dalla sua cessione e da quella di Osimhen nell'estate dell'arrivo di Conte. Poi il mister è conservativo, ma credo si potesse fare qualcosa di clamoroso"