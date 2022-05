Chelsea, Tuchel su Broja: "Tornerà di sicuro, decideremo in estate dopo averlo avuto in ritiro"

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha così parlato del futuro di Broja, giovanissimo attaccante di proprietà dei Blues

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha così parlato del futuro di Broja, giovanissimo attaccante di proprietà dei Blues - in questa stagione in prestito al Southampton - che piace tanto al Napoli come opzione per il dopo Osimhen: "Tornerà di sicuro. Voglio averlo in pre-stagione e decideremo in quel periodo cosa succederà. Dipende molto da lui, da come si comporterà".