Podcast Garbo: "Nunez o Lucca? Con Osimhen il Napoli sarebbe ancora più competitivo"

Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Il pensiero di giornata a chi è dedicato?

"Al PSG che sta confermando di essere una grande squadra. Sta facendo bene anche al Mondiale per Club".

Vlahovic fa muro con la Juventus:

"E' complicata la situazione. Punta ad andarsene a parametro zero ma la Juve non può permetterselo che vada via così. Ma chi te lo compra ora a 12 mln di ingaggio? E' quello il problema. Ameno che la Juve non paghi una parte...ma chi gli ha fatto quel contratto?".

Rischia Tudor con un'imbarcata con il Real Madrid?

"Francamente mi sembra improbabile. Mandare via Tudor perché prendono un'imbarcata col Real, non capisco che colpe abbia Tudor di una squadra ancora in costruzione. Poi ci sta tutto, però mi sembrerebbe una soluzione discutibile, non in stile Juve".

Napoli, chi tra Nunez e Lucca?

"Se rimanesse Osimhen sarebbe più competitivo, ma con 75 mln ci compri altri giocatori. Tra i due preferisco Nunez, ma non cambiano entrambi l'idea di squadra. Nunez però ha più esperienza internazionale".

Per Gasperini e Sarri servirà calma ora sul mercato:

"Quando è arrivato alla Roma sapeva la situazione, non è arrivato al buio. Lo ha confermato in conferenza stampa ed era d'accordo con la società su cosa andava incontro. Credo faccia tutto parte di quanto previsto. Lotito invece dice che il blocco è immotivato, ma ci spieghi allora perché".