Chi dopo Spalletti? Alvino: "Ecco chi c'è eventualmente in pole position per me"

"Magari mi sbaglio ma l’esperienza e le vittorie internazionali e quanto di buono fatto a Napoli a parer mio pongono Rafa Benitez in pole position per l’eventuale dopo Spalletti", così su twitter il giornalista di Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, in merito al futuro della panchina del Napoli