Alvino: "Parole di Conte musica per le mie orecchie, mi hanno fatto capire la sua grandezza"

vedi letture

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato della conferenza di Antonio Conte di oggi: “Ascoltare Antonio Conte è musica per le mie orecchie e musica per le orecchie di tutti quelli che tifano Napoli, perché ti fa capire come questo uomo sia perennemente sul pezzo. E come lo siano tutti i calciatori, che sono dei soldatini agli ordini di questo comandante.

Ci siamo preoccupati durante questa settimana, le notizie di mercato, le dichiarazioni di Spalletti, gli argomenti extra Napoli-Genoa erano numerosi e succulenti, ma oggi ha fatto capire che loro nel bunker di Castel Volturno se ne sono fregati altamente del chiacchiericcio interno, dei De Bruyne, dei Lookman, dei David, degli Spalletti, perché il Napoli sta coltivando questo meraviglioso sogno. Queste parole di Antonio Conte mi fanno capire la grandezza di questo allenatore che ti fa stare sul pezzo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Anche quando è il giorno di riposo ti fa pensare a quello che devi fare la domenica, che straordinario allenatore!".