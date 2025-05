Pintus lascia il Real e Conte lo rivuole nel suo staff. Schira: "Al Napoli o alla Juve?"

vedi letture

Antonio Pintus potrebbe lasciare il Real Madrid. Pur non essendo un uomo propriamente di Ancelotti, ed infatti non lo seguirà in ogni caso nella sua esperienza al Brasile, dovrebbe lasciare la Spagna e far ritorno in Italia. Ne parla il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira sul suo canale Youtube:

"Lo accoglierebbe volentieri Antonio Conte, ma è da capire a breve se a Napoli o altrove. Sappiamo che la Juventus corteggia Conte, non è un mistero. Le possibilità di Tudor non sono alte. La Juventus farà un tentativo per Conte. Già all'Inter ci fu un summit, con Allegri sullo sfondo, ma poi dopo 6 ore ci fu la conferma all'Inter. Dipenderà molto dall'incontro tra De Laurentiis e Conte, ma prima c'è uno Scudetto da vincere".