Chiariello: "Al nord rosicano! Napoli non è più Cenerentola, solo ADL può avere Conte!"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dell'arrivo imminente di Antonio Conte e della narrazione di alcune testate del nord: "ADL qualora chiudesse Conte, con questo staff, con l’arrivo di Oriali, il segno di discontinuità rispetto al passato recente è evidentissimo: Manna operativo già da marzo, nuovo allenatore a giugno, nuovo dirigente a giugno con un ruolo che viene colmato finalmente. Voi imbecilli, a questo punto, siate orgogliosi del vostro presidente. Se aveste un barlume di intelligenza – dubito – vi accorgereste che già la stampa del nord sta facendo un fuoco di sbarramento su Conte e il Napoli pazzesco.

Sono partite tutte le false narrazioni possibili: Conte non è adatto al Napoli, non è duttile, un talebano. Tante fesserie clamorose. Lui sa i giocatori che ha a disposizione e come valorizzarli, sa anche chi in un sistema di gioco è utile o meno. A voi imbecilli chiedo di provare un po’ di orgoglio, la narrazione su Napoli è stata sempre questa e oggi, questi signori stanno rosicando assai perché la semplice verità non la raccontano: la Juve non si è accostata neanche a Conte perché non può permetterselo; l’Inter, falsa narrazione: per 18 mesi, se vendono, devono dare i soldi a Zhang e debiti non ne fanno, si devono autogestire; il Milan sta messo un po’ meglio, la Lazio no, la Roma no; la Fiorentina si vende i propri gioielli mentre Commisso fa il gradasso col Viola Park. Provate orgoglio, perché il Napoli ha i soldi, è la più ricca, la più forte, si può permettere di spendere 60 milioni per lo staff tecnico.

Provate orgoglio perché siamo i più forti d’Italia e permetterci tutto ciò che gli altri non possono permettersi e questo è un fatto epocale. Poi c’è un altro punto: Conte è quello che ha la caratteristica che più serve al Napoli, è un riattivatore immediato. Incide subito. Antonio Conte viene con entusiasmo enorme, lo dice Gianluca Di Marzio, me lo racconta Ciro Venerato, lui è convinto di vincere. Quando De Laurentiis ha detto di voler tornare a vincere in pochi anni non era ubriaco – come spesso lo dipingete – quando parla della squadra e fa la faccia seria non sgarra. De Laurentiis fa sul serio con Conte e Oriali, spendendo 60 milioni. L’arrivo di Conte è un segnale di discontinuità per tutto il calcio italiano perché solo il Napoli ha la forza per permetterselo e dichiara apertamente di avere ambizione e voler tornare a competere ai massimi livelli. Se al nord rosicano, e li capiscono, voi napoletani dovete provare orgoglio perché non siamo più la Cenerentola della situazione, siamo una potenza. Almeno questo, a De Laurentiis, vogliamo riconoscerlo o no? ".