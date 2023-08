Chiariello: “Corsa Scudetto? Juve molto pericolosa, senza coppe è forse l'ostacolo più alto”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale: "Il Napoli gioca col Girona, una squadra della seconda parte della classifica spagnola. Il Napoli aveva bisogno di un test. L’entusiasmo del popolo azzurro è enorme, i 25.000 abbonamenti da record lo dimostrano. Quello che non piace è che ancora oggi, dopo tanti anni, non si tiene conto del tifoso delle amichevoli estive senza contemplare la possibilità di vederle in streaming. Quest’anno neppure quello: chi non è a casa, la partita non l’ha potuta vedere.

I bookmakers cosa dicono? Che quest’anno la favorita non è il Napoli, nonostante sia campione in carica, ma l’Inter. Ad oggi, questa è la posizione dei bookmakers che lo fanno sulla base degli scommettitori. Nel frattempo, la Juventus cresce notevolmente battendo il Real Madrid 3-1. Come ho detto nei giorni scorsi, trovo la Juventus molto pericolosa. La Juventus ha dimostrato di avere qualità importanti: senza competizioni è forse l’ostacolo più alto”.