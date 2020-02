Chiariello: "Dortmund ideale di ADL. Tra 3 anni Haaland sarà il sogno di tutte le big"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello con il suo EditoNuovo: “Il mal di Febbraio incolse dalle parti della Toscana Maurizio Sarri, è il suo mese nero. A Torino sono tutti molto insoddisfatti e si approssima l'esordio agli ottavi della Juventus in Champions League, motivo per cui è stato preso. Di Sarrismo nella Juve non se ne vede, ieri abbiamo visto l'Atletico con una garra pazzesca, le famose huevos del Cholo".

BORUSSIA IDEALE DI ADL: "Davanti all'atteggiamento dell'Atletico Madrid di Simeone, perfino uno come Jorgen Klopp si è dovuto inchinare. Così come due mondi diversi di PSG e Borussia Dortmund, Edinson Cavani e Mauro Icardi in panchina, dall'altro lato 3 ragazzini dettano legge. Il Borussia è la squadra ideale di De Laurentiis, ecco perché Haaland tra tre anni sarà il sogno di mercato di tutti i più grandi club".