Chiariello elogia ADL: "E' stato lungimirante, politica oculata con i nuovi acquisti"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Ci voleva il Coronavirus per far capire quanto sia stata oculata la politica di De Luarentiis a tale punto che la Gazzetta titola un'intera pagina alla società. Sono stati fatti già i primi acquisti, Demme, Lobotka, Politano, Rrhamani e Petagna, spendendo 90 milioni. Sappiamo che andranno via Koulibaly, Allan e probabilmente Milik e Hysaj. Il Napoli anche con il ribasso del valore della rosa avrà la possibilità di reggere l'urto della stagione senza Champions e del Coronavirus e questo per la politica delle “formichine” del “pappone” De Laurentiis, per chi vuole offenderlo, che è invece stato molto lungimirante. Diamo ad Aurelio, quel che è di Aurelio".