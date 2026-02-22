Chiariello furioso: "Regolamento calpestato da Chiffi e VAR! Da anni dicono che l'arbitro valuta intensità!"

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello nel suo editoriale ha commentato severamente gli errori arbitrali in Atalanta-Napoli: "Manna parla al posto di Conte, ha fatto bene Conte a non fare conferenze stampa, il Napoli ha scelto la linea giusta perché ho l'impressione che si sarebbe fatto squalificare per tre anni. Io sposo totalmente le parole di Manna: ora basta! Basta non per il Napoli, per tutti: questo sperpetuo deve finire con provvedimenti seri e immediati. Quello che è accaduto oggi a Bergamo è un punto di non ritorno assoluto, si è calpestato il regolamento in ogni forma e in ogni dove. È come se Chiffi e Aureliano, in forma metaforica, avessero preso, calpestato e mangiato il regolamento. Il Napoli ha prodotto un ottimo calcio per oltre 50 minuti con il trio giovane Vergara, super Santos, Hojlund. Il Napoli ha prodotto varie palle-gol, ha segnato e avrebbe meritato il raddoppio. Invero, al 45esimo del primo tempo la partita la poteva chiudere perché ha avuto assegnato un calcio di rigore, che è stato revocato dal VAR. A inizio ripresa Hojlund è andato via a Hien, Gutierrez ha segnato e l'arbitro ha annullato per presunto fallo di Hojlund. E questa volta il VAR non è intervenuto. Scampato il pericolo, l'Atalanta ha potuto mettere dentro forze fresche mentre il Napoli non ne aveva. Il Napoli aveva solo quattro titolari ma ha letteralmente messo in crisi il pacchetto difensivo dell'Atalanta.

Cosa è accaduto però: Hojlund si è procurato il rigore con Hien che non tocca mai il pallone, corpo a corpo tra i due. La REF Cam mostra subito che Chiffi è lì nei pressi e indica senza dubbi il rigore. Al VAR c'è Aureliano e Di Paolo all'AVAR. Intervengono e mandano al monitor Chiffi: già sapete che quando un arbitro va al VAR cambia decisione al 99,9 periodico %, ormai è acclarato. Qui non ci stiamo però. Io non voglio discutere se è rigore o meno, secondo la mia opinione lo è ma non è importante la mia, e non mi frega dell'opinione di nessuno. C'è un arbitro che ha preso una decisione di campo stando lì nei pressi, decidendo l'intensità del contatto: ci avete fatto due scatole così per anni, ci avete fatto mangiare il limone tutti i santi giorni, dicendo che non deve arbitrare la moviola! E avete anche rotto le scatole stravolgendo il regolamento, al primo anno nel 2018 il regolamento diceva 'evidente errore', ma voi avete detto che il VAR doveva intervenire di meno mettendo 'chiaro ed evidente errore'. E Marelli per mesi ci ha detto che poteva essere fallo o non fallo, ma il VAR non poteva intervenire perché l'arbitro di campo decide l'intensità. È un chiaro ed evidente errore? Lo sarebbe se Hojlund ha simulato, allora tu lo rivedi e dopo vai ad ammonire Hojlund perché ha simulato. Altrimenti quello è un contrasto che l'arbitro ha giudicato falloso falloso e il VAR non ha nessun diritto di intervenire! Stravolto il regolamento! Se non ammonisci Hojlund ti contraddici, perché vuol dire che non ha simulato, e Hojlund non ha simulato.

Hojlund sta superando Hien, Hien non prende mai la palla, gli frappone il ginocchio e prova a cinturarlo. Sarà lieve il contatto? Può darsi, ma non mi interessa! Perché l'arbitro l'ha visto e ha dato il rigore, non lo puoi togliere! Lì devi solo decidere se c'è l'intensità e questa non la può decidere il VAR, la televisione non ti può restituire l'intensità. Aureliano non può intervenire, è una palese violazione del regolamento! Palese! Così come Doveri, che invece doveva intervenire a Torino perché Bremer affonda Hojlund, si attiene alla decisione di Mariani. Peccato che l'audio ci dice che Mariani dice al VAR: 'Io non ho visto, stavo guardando altrove, aiutatemi'. E sapete che ha fatto Doveri? Non è intervenuto, quando doveva intervenire perché c'era un chiaro ed evidente errore, l'arbitro ha riconosciuto di non aver visto. Ma la cosa più grave è che poi Hojlund se ne va su Hien che nel contrasto crolla al suolo, ma Hojlund non ha fatto niente e tu vedi un fallo di Hojlund. Lì c'è un chiaro ed evidente errore perché Hojlund non l'ha commesso il fallo. Perché Aureliano non interviene?! Perché fate riprendere subito il gioco senza fare un check? Quando sì e quando no? Fatemi capire! Questo calcio non ha più senso! È tutto legato al caso. Il regolamento è stato stracciato, Rocchi deve andare a casa subito! Non a fine anno, i danni da qui a maggio sono inenarrabili: via subito!".