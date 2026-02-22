Del Genio non ci sta! Le pagelle: “8 a tutti, sono stati derubati!”

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha stilato le sue pagelle per Atalanta-Napoli 2-1: "Do lo stesso voto a tutti quanti, lo stesso a tutti i giocatori e anche all'allenatore: la motivazione è che sono stati derubati e non me la sento di fare la scaletta 'quello un po' meglio, quello un po' peggio'. Per me hanno giocato tutti bene e sono stati tutti quanti defraudati dalle decisioni arbitrali: voto 8 a tutti. All'arbitro Daniele Chiffi un quarto di otto, cioè 2, e 2 pure ad Aureliano e Di Paolo al VAR".

La ricostruzione degli episodi.

41esimo del primo tempo, calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Hien su Hojlund. Interviene però il Var per un decisione che doveva restare di campo, visto una leggera spinta del difensore svedese sull'attaccante azzurro. Dopo la revisione al monitor Chiffi decide di non assegnare il calcio di rigore al Napoli e toglie il giallo a Hien.

46esimo del secondo tempo, gol del 2-0 annullato al Napoli. Gutierrez buca Carnesecchi ma Chiffi fischia fallo in attacco di Hojlund su Hien. Contatto molto leggero senza alcuna spinta da parte dell'attaccante azzurro. L'arbitro non fischia subito ma solo dopo la rete interviene ed annulla il raddoppio del Napoli.