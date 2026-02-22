Atalanta, Samardzic ammette: "Non avevo mai fatto un gol così in carriera"

Lazar Samardzic, centrocampista dell'Atalanta e autore del gol del definitivo 2-1 contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sugli azzurri: "Il mio chiodo fisso è sempre quello di dare un contributo tangibile e decisivo alla squadra, che sia gonfiando la rete in prima persona o confezionando l'assist perfetto per i compagni. Per arrivare in alto è assolutamente necessario fornire prestazioni di livello, ma alla base di ogni successo deve esserci un'incrollabile fiducia nei nostri mezzi e in ciò che facciamo.

Gol di testa? A dire la verità, non avevo mai realizzato in carriera una rete del genere sfruttando l'elevazione e il gioco aereo. Durante gli allenamenti dedichiamo molta attenzione anche a questo tipo di soluzioni tattiche. Poi, è chiaro, in quelle frazioni di secondo in area di rigore, serve anche che la fortuna ti dia una piccola mano per far incastrare tutto alla perfezione".