Sabatini: "Napoli defraudato del 2-0! Non c'è motivo, è persino Hien a dare il colpo..."

vedi letture

Il giornalista Sandro Sabatini, tramite un video sul suo canale YouTube, ha criticato duramente gli errori arbitrali in Atalanta-Napoli: "A me non piace parlare degli arbitri, non piace parlare del VAR, il campo vince sempre, le decisioni bisogna accettarle. È tutto vero, tutto buono, ma stavolta è incredibile quello che è successo a Bergamo, perché il Napoli è stato defraudato del gol del 2-0 senza nessuna motivazione, senza una ragione. Perché l'avete visto e rivisto il video, c'è Hojlund che va via a Hien, addirittura l'ancata più potente è perfino quella di Hien, che però cade, Hojlund mette la palla in mezzo, segna Gutierrez, l'abito lascia correre...

Lascia correre, fino a quando entra il pallone in rete, poi dopo si rinviene e fischia il fallo. In quel momento il VAR deve intervenire e deve dire: 'Chiffi, guarda, tranquillo, ma qui non c'è nessun fallo'. Avesse visto subito il fallo, avrebbe fischiato subito. Se vedi il fallo in una situazione così pericolosa, perché poi non fischi? Che pensi al vantaggio dell'Atalanta? Sei a un metro dalla porta di Carnesecchi, come fa esserci il vantaggio dell'Atalanta? Invece lui prende la decisione giusta sul momento, poi ci ripensa, non si sa bene perché... qualcuno dice per suggerimento del guardaline, dell'assistente. Ora,

che l'assistente abbia dato un suggerimento mi sembra qualcosa di surreale".