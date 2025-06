Chiariello: "Gattuso ansioso e pavido, ma amico dei giornalisti. Ci vuole Mourinho per l'Italia!"

vedi letture

Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Crc per il suo consueto editoriale. Questa volta si parla di Nazionale e delle difficoltà con la scelta del nuovo ct: "Oggi sono d'accordo con Polverosi del Corriere dello Sport. Come si fa a sbagliare tutto? E' una situazione drammatica ed è altissimo il rischio di non disputare il terzo Mondiale di fila. Ora si vuole sostituire Spalletti con Gattuso? Vi rendete conto, signori? Siamo nella situazione Ancelotti-Gattuso. Ancelotti aveva fatto male, ma pensare di sostituire il professore con il bidello è stato sbagliato e De Laurentiis se ne rese conto quando anziché fargli il contratto aspettò maggio per mandarlo via.

Gattuso è ansioso, per la nazionale sarebbe l'uomo più sbagliato del mondo. All'Italia servirebbe uno come Mourinho. Qua dobbiamo andare sul concreto. Ci vuole gente di carisma. Io litigai pesantemente con Gattuso e mi resi conto che ero diventato il bersaglio di molti giornalisti. Fui attaccato pesantemente. Gattuso è un potentissimo. Ho scoperto che ha più amici nella stampa lui che Ancelotti. Gattuso, ed è storia, arrivò a Napoli e perse 6 partite su 7. Noi eravamo disperati, arrivò da settimo e finì settimo. E la Coppa Italia l'ha vinta ai rigori grazie a Meret con catenaccio stile moderno. Noia allo stato puro. Lui ha una sola qualità: le amicizie dei giornalisti create quando era giocatore. Lui è un pavido, è uno sperpetuo, palleggia per difendersi perché ha paura. L'Italia con Gattuso mi fa venire i brividi".