Chiariello: "Manna non spinge per Conte, ecco chi è il suo preferito"

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del prossimo allenatore del Napoli ai microfoni di TvPlay.

Gian Piero Gasperini si sta giocando la finale di Europa League con l'Atalanta contro il Bayer Leverkusen, il suo futuro è ancora incerto.

Il tecnico sarebbe, secondo Umberto Chiariello, il preferito del nuovo ds del Napoli, il giornalista ne ha parlato ai microfoni di TvPlay: "Manna non spinge per Conte. Il preferito per lui è Gasperini. Vedremo cosa accadrà dopo la finale di questa sera di #EuropaLeague. Se Gasperini decidesse di abbracciare il progetto Napoli, la trattativa si chiuderà nel giro di pochi giorni".