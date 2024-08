Chiariello: "Napoli in ritardo, ma come quasi tutti: in Europa girano pochissimi soldi"

Con un lungo post sul suo profilo x, il giornalista di Canale 21 e Radio Crc, Umberto Chiariello, ha riepilogato la situazione attuale sul mercato:

"Oggi 13 agosto riepiloghiamo:

PORTIERI I 3 portieri sono Meret, Caprile e Contini (nonostante le voci su Meret);

DIFESA I difensori centrali sono solo 3: Rrhamani, Buongiorno e Rafa Marin (che non parte titolare) per 3 posti: Natan sembra in partenza e JJ potrebbe finire fuori lista per mancanza di slot liberi (da verificare). I laterali (o quinti) sono 4 per 2 posti: Di Lorenzo, Olivera, Mazzocchi e Spinazzola (Mario Rui, se non parte, è candidato - come Demme l’anno scorso - a finire fuori rosa). Ma il problema è che i primi due saranno chiamati a fare anche i “braccetti”. In conclusione, coperta corta: o manca un centrale o manca un esterno (a meno che Conte non si ritenga coperto, mi pare difficile). La rinuncia ad Hermoso e la partenza di Natan (che sembrava in ritiro aver guadagnato posizioni) mi fa pensare che arrivi un esterno.

CENTROCAMPO Situazione fluida: ai titolari annunciati Lobotka e Anguissa si affianca finalmente Brescianini (alle visite mediche) che mi pare più un incursore che un centrale vero e proprio (ma se Conte lo ha voluto come alternativa ad Anguissa, mi fido di lui). In arrivo Gilmour per avere finalmente un’alternativa anche a Lobotka che non abbiamo mai avuto (per caratteristiche gli somiglia molto). Restano sul groppone Cajuste (tornato incredibilmente dietro dalla Premier) e Folorunsho (da giocatore importante degradato velocemente a cedibile), mentre Gaetano è in partenza per Cagliari. Bastano Brescianini e Gilmour? Resterà uno tra Folo e Cajuste? Domande che troveranno risposta a fine agosto.

ATTACCO È evidente che il Napoli ha due obiettivi immediati: Lukaku (e si fa strada l’idea di prenderlo a prescindere) e David Neres: investimento complessivo di 50 milioni più 10 di bonus, oltre a 9 milioni (6+3) di stipendio netti. Sforzo importante se si somma ai 46 milioni cash spesi per la difesa, oltre ai bonus. Con Kvara intoccabile, resteranno tutti gli altri, da Raspadori a Ngonge a Politano? Cheddira in partenza. Capitolo Simeone: cessione last minute dopo aver coperto l’emergenza di inizio campionato? In attesa di capire che fine farà Osimhen, ovviamente. E senza contare le cessioni minori: Zerbin su tutti, Coli Saco, Mezzoni e Iaccarino.

In definitiva, situazione fluida: c’è tanto lavoro per il bravo e volenteroso Manna e il Presidente De Laurentiis per consegnare a Conte la squadra che gli serve. Ma attendiamo e nel frattempo un solo consiglio: sospendiamo il giudizio. Siamo in ritardo? Certamente sì, come quasi tutti però, perché questo è un mercato stagnante dove in tutta Europa girano pochi soldi e si fanno pochi movimenti. C’è da preoccuparsi? Io ho fiducia fino a prova contraria. Forza Napoli Sempre.