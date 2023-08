Chiariello: "Non rimpiango Veiga, mi tengo Zielinski! ADL, ora un colpo di coda!"

Umberto Chiariello, noto giornalista, si esprime così sulla vicenda Gabri Veiga

Umberto Chiariello, noto giornalista, si esprime così sulla vicenda Gabri Veiga: "Sulla vicenda Gabri Veiga aspetto di sapere la VERITÀ e non il gioco delle parti. Vado controcorrente: non mi sono mai infervorato troppo per i fenomeni da calcio mercato per i quali i tifosi del Napoli Social sono pronti a fare le barricate. Da Emerson Palmieri (la p. dx di Mario Rui) a James Rodriguez o Keylor Navas, sembrava che senza di loro saremmo retrocessi. Veiga è sicuramente un talento, ma come lo era Fabian, anzi Ruiz aveva più fama di lui (miglior U21 d’Europa). Personalmente non l’ho rimpianto un secondo, anzi. Dico una cosa impopolare: con Zielo e Elmas siamo coperti abbondantemente e non ci serve. E se Veiga preferisce i soldi mi tengo tanto volentieri un uomo vero come Piotr.

E se Gaetano facesse il sesto ne sarei felice perché non inferiore al suo compagno di Cremonese Fagioli, titolare alla Juve. Basta incoerenza. Prima vogliamo i giovani, poi quando è il momento: ma c’amma fa con sti guagliun? Piuttosto mi preoccupa la difesa: Natan gode della fiducia del tecnico? Basta a sostituire Kim? Non è una critica, non è una bocciatura, ma un dubbio ENORME perché da questa scelta può dipendere la stagione. Siamo i più forti, lo dico senza se e senza ma: l’importante era resistere per mantenere i nostri assi più che comprare, ed ho fiducia in Garcia. Però Cajuste e Natan sono un po’ poco: vai De Laurentiis, ci vuole un colpo di coda!".