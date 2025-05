Chiariello: "Oggi un giocatore non fatica più ad accettare Napoli"

Nel suo consueto editoriale su Radio Crc, Umberto Chiariello ha parlato del futuro della panchina di Napoli e non solo: "De Laurentiis è un presidente visionario che tutti davano per pazzo e poi invece le sue visioni erano realtà. La festa scudetto è stata straordinaria. Da un punto di vista marketing è stata un successo clamoroso. Oggi puntare sul Napoli e su Napoli non è difficile. Oggi un giocatore non fatica più ad accettare Napoli.

Adesso, come dice il prof. Trombetti, bisogna fare sistema. Una parola forse qui sconosciuta. Noi siamo incredibili individualisti. Questa è la vera scommessa. Tanta energia, bellezza e capacità di portano a sistema come ha fatto Conte con la squadra che non aveva tutte queste individualità ma era una squadra organizzata con la miglior difesa in Europa. Ecco, questo significa fare sistema. Il sogno può proseguire. Ci sono tutti gli estremi affinché Adl possa continuare a farci vincere".