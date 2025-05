Fedele jr: "Non solo per il nome, la conferma di Conte è una bella notizia per un altro fattore"

Gaetano Fedele, agente, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e si è soffermato sull'impotanza della conferma di Antonio Conte: "La permanenza di Conte a Napoli è una notizia positiva e sorprendente per quello che sembrava negli ultimi giorni. Avranno giocato un ruolo importante l'aria di festa degli ultimi giorni e le insistenze del suo entourage ma ovviamente anche la convergenza sui progetti futuri con la società. Sarebbe auspicabile se si aprisse un ciclo, Conte è stato chiaro, più volte ribadendo che la crescita della società non passa solo attraverso i calciatori, ma anche attraverso un'implementazione delle strutture. Oggi aprire cicli è complicato ma la permanenza a Napoli chiarisce la voglia comune di proseguire un percorso insieme.

De Laurentiis ha dimostrato di non voler più commettere gli errori dell'anno terribile post scudetto di Spalletti. Tolta l'inter, tante big oggi sono in difficoltà: penso alla Juventus, al Milan e alla Lazio. Non operare cambiamenti in panchina potrebbe essere per il Napoli un fattore assolutamente positivo. De Bruyne è un rinforzo assolutamente importante e sono ansioso di vedere quello che accadrà nelle prossime settimane. Ricordiamo che il Napoli è gestito da una sola famiglia, alle spalle non ci sono fondi e non è mai facile fare il percorso che ha fatto la famiglia De Laurentiis in questo ventennio".