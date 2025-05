Chiariello: "Prudenza! E non è per scaramanzia: Genoa tosto, quadrato e organizzato!"

vedi letture

Nel suo editoriale per Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato diffusamente anche della sfida al Genoa e delle caratteristiche della squadra di Vieira: "Dobbiamo cercare di capire che non è scaramanzia invitare alla prudenza, io l'ho visto giocare il Genoa ieri sera e non mi ha rassicurato per niente. Vi dico subito, la squadra è tosta e tignosa e Viera che ha preso il posto dell'incolpevole Gilardino, che ha avuto solo il torto di protestare per l'indebolimento della squadra, ha fatto un ottimo lavoro. Ha salvato il Genoa con abbondante anticipo e adesso sta provando anche a lanciare qualche giovane. Ha saputo dare una quadratura e un'organizzazione a questa squadra in maniera notevole.

Considerate che rispetto all'anno scorso due erano le formazioni sulla carta sicuramente indebolite. Uno era il Bologna, aveva perso primariamente l'uomo squadra Zirkzee e Calafiori, attualmente è uno dei difensori nella fase di uscita dalla difesa più forti d'Europa, uomo chiave del gioco di Motta. In più aveva perso Ferguson, che doveva recuperare dal lungo infortunio ed è entrato a campionato in corso abbondantemente e poi il tempo di tornare in forma e aveva perso un giocatore sottovalutato che era Salemaekers. Ma c'era un'altra squadra fortemente indebolita. Pensate oggi una squadra da scudetto, se si può permettere un attacco composto da Gudmundsson e Retegui, è migliore del nostro. Il Genoa ha perso tutti e due gli attaccanti principe e ha perso il portiere che era fortissimo, Martinez che si è preso l'Inter. Ha mantenuto giusto qualche gioiellino, Frendrup a centrocampo è il suo fiore all'occhiello, ha preso un attaccante non eccezionale, ma discreto come Pinamonti che il suo l'ha fatto. Ma pensate che in porta aveva scelto Gollini, che poi ha mandato via perché il titolare è diventato Leali, una promessa mai sbocciata, la riserva dell'anno scorso di Martinez è titolare e ha fatto benissimo.

Nonostante ciò, se andiamo a guardare le statistiche, il Genoa in campionato ha fatto ben oltre la soglia della salvezza, che non è più i 40 punti, ormai la soglia salvezza è a 35 da vari anni. Quando fai 35 punti sei salvo. Ne ha fatti 39, è 13ª e finirà 13ª perché sono staccate Cagliari, Parma, Verona, Lecce, Venezia, Empoli, Monza. E’ una squadra che gioca, Viera vuole farsi apprezzare. C'è un giocatore che il Napoli gli ha dato, che si è segnalato per aver fatto un grande campionato, al punto da farci chiedere, ma siamo così sicuri che a Napoli siamo bravi a valutare i giovani nella maniera opportuna o li disprezziamo? Perché i vari Alessandro Zanoli o gli Alessio Zerbin potevano tornare veramente utili a questo Napoli e invece li abbiamo dati via. Io sono convinto che Zerbin fosse rimasto sarebbe stato molto utile, perché si sta dimostrando un esterno di fascia di buon valore. E Zanoli a Genova ormai gioca destro alto, neanche basso e ha fatto un gran campionato. Ora loro giocano con questo Brooke Norton-Cuffy che gli ho visto fare un numero ieri pazzesco che viene dall'Inghilterra, 21 anni, sconosciuto. A destra gli ho visto fare delle cose folli, degli affondi incredibili. Dietro ha una difesa collaudata con i vari De Winter, che nel mirino di molte squadre perché è un ottimo difensore, Vasquez, Sabelli. Frendrup a centrocampo è uno importante, c'è quel Thorsby che è un giocatore esperto, Messias che ha colpi importanti. Insomma io questo Genoa non lo vivo affatto come vittima sacrificale, ma come un solido avversario da battere. Perché scordatevelo che chi non ha motivazioni decisive, tipo lottare per la salvezza, lottare per la Champions, lottare per lo scudetto, ti lasci la via libera. Loro le motivazioni ce l'hanno. Mettersi in mostra, avere la scena che in quel momento è sotto i riflettori di tutti, fare il risultato di cui si parla, avere la mente libera, giocare senza ansia, che è un vantaggio a volte. Certo, non ti danni l'anima, se vai sotto magari non fai il diavolo a quattro perché se poi la perdi non succede niente. Ci sono i pro e i contro. Ma questo Genoa va battuto e non sarà facile perché il Napoli non ha il gol facile, non è una squadra schiaccia sassi!".