Chiariello: "Quando ADL avrà l'allenatore lo saprò anch'io, per ora non c'è"

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di TvPlay, parlando dei movimenti in casa Napoli per quanto riguarda il nuovo allenatore

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di TvPlay, parlando dei movimenti in casa Napoli per quanto riguarda il nuovo allenatore: “Quando De Laurentiis saprà il nome dell'allenatore, lo saprò anche io. In questo momento non c'è il nome del prossimo tecnico del Napoli".