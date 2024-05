Chiariello: "Su Conte rosicano molti pure a Napoli, non sanno cosa dire ad ADL!"

Nel corso di Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della narrazione che ha accompagnato la scelta di Antonio Conte

Nel corso di Radio Napoli Centrale, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della narrazione che ha accompagnato la scelta di Antonio Conte: "Gasperini prima della vittoria in finale sarebbe partita la narrazione tipica del napoletano disfattista, un perdente, ha allenato solo piccole, l'Inter l'ha cacciato e non ha preso Conte che era il migliore. Con Gasperini vincente in finale già si sentiva 'allora prenderemo Italiano o Pioli'.

Era pronta la litania, ma il Napoli prende Conte ed i disfattisti non si fermano mai 'ADL parla di 10 giorni perché aspetta la finale di Italiano!", peraltro anche lui considerato perdente nonostante abbia vinto tutti i campionati dalla D alla B, salvando poi lo Spezia in A. Ormai un perdente per tutti, Pioli viene considerato uno scarto nonostante Scudetto e qualificazioni Champions. Ora glielo spiegate voi che sta prendendo Conte? E si dice, soprattutto al nord, che sballerà i conti, che non è adatto al Napoli, al modulo ecc. Se invece lo prendeva il Milan era quello giusto. A Roma c'è una frase bellissima: 'nun ce vonno sta', stanno a rosicà tanto! Ma non rosicano solo al nord, rosicano anche molti di Napoli che non sanno cosa dirgli a De Laurentiis! Ds preso a marzo, allenatore il migliore in circolazione. E quando scopriranno che il centro sportivo lo fa sul serio... non sapete distinguare quando ADL le spara o quando fa le cose seriamente".