Chiariello svela: "Kvara ce l'hanno fregato sottobanco! Jugeli si è portato a casa 10mln"

Nel corso del suo editoriale a 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è tornato sulla cessione di Kvaratskhelia a gennaio: "Ci hanno fregato sottobanco Kvara a 75 milioni. Sottobanco e lo ribadisco. La trattativa è durata e io ho la testimonianza registrata dell'avvocato che ha steso il contratto, che hanno trattato quattro mesi sottobanco. E il Napoli non ne sapeva niente. Lui diceva al Napoli ci rivediamo, non vi preoccupate, il famoso Mamuka Jugeli in realtà stava trattando per l'uscita a gennaio, cosa che poi ha concluso. Lui si è portato a casa 10 milioni di euro di commissione e il ragazzo ha scelto di andare a Parigi per 10 milioni l'anno e per disputare la Champions. E apriamola questa parentesi.

Mi state torturando tutti i giorni per una mia dichiarazione di vari mesi fa, quando io dissi: ‘Ma Kvara ti va bene andare a Parigi ad annoiarti a vincere il solito scudettino? 11 in 13 anni. Qualcuno ricorderà chi sono i protagonisti di questo scudetto? Conta niente in Francia. E’ un fatto obbligatorio per il PSG, che gioca con regole diverse vincere lo scudetto per poi uscire agli ottavi di Champions. Vorrei ricordarvi, cari fenomeni, chiamate per perculare giorno dopo giorno, che in quel momento il PSG aveva perso in casa con Liverpool 1-0. Che tutti i bookmakers del mondo lo davano per eliminato. Era quotato in maniera altissima il suo passaggio al turno successivo. Che Liverpool era la squadra che aveva vinto il girone unico di Champions, era stata prima. Era prima in Premier League, che ha vinto la ventesima volta, ed era strafavorito.

Il percorso del PSG che oggi sembra una squadra ingiocabile, per come l'Inter non l'ha saputo affrontare, e l'ha stricato di tanti insuccessi perché ha perso in casa con Liverpool. A Birmingham, contro l'Aston Villa ha visto i sorci verdi, perché all'andata ha vinto 3-1, ma fuori casa stava perdendo 3-1 e poi ha fatto il 3-2 che l'ha qualificata. Ma sapete perché? Perché Gigione Donnarumma ha fatto il fenomeno. Chi l'ha portata in finale, non tanto con l'Arsenal che in semifinale l'ha liquidata abbastanza bene, ma nei turni con Liverpool e con l'Aston Villa. Il Paris Saint-Germain ha rischiato di andare fuori, ha perso due partite e ricordatevi che ha dovuto rimontare da 0 a 2. Questa grande squadra che ha dominato la Champions non esiste. Come non esiste la narrazione che giocano i ragazzini e gente che costa 50, 60 e 70 milioni. Hanno speso anche quest'anno 240 milioni".