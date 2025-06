Ventura: "Leao al Napoli? Si scontrerebbe con la filosofia del gruppo"

vedi letture

Giampiero Ventura, allenatore ex Napoli ed ex ct della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sarà fondamentale per il Napoli trattenere il suo allenatore. Il fatto che Conte resti è importante e darà una spinta enorme al futuro del Napoli. Non solo hai uno dei migliori allenatori, ma è uno che ha già un anno di lavoro alle spalle e questo fa del Napoli la squadra da battere.

Il Milan è in confusione totale, la Juve deve superare le problematiche interne e l’Inter deve ricostruire a prescindere da Inzaghi. Il Napoli può crescere ancora e può dare continuità al progetto, siamo di fronte ad un momento storico in cui il Napoli potrebbe aprire un ciclo. Conte non ha lasciato Napoli perché ha capito che ci sono margini di grandissima crescita. Se arrivano calciatori del calibro di De Bruyne il segnale che dà la società è forte. Leao? Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, ma si andrebbe a scontrare con la filosofia del gruppo, della voglia di essere protagonisti all’interno di un gruppo che riguarda la mentalità di Conte”.