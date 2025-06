Corbo perplesso: "De Bruyne? Coi tre titolari formerebbe reparto di 123 anni"

Ringiovanire la rosa: questo l'input che arriva dal quotidiano Repubblica con l'editoriale a firma di Antonio Corbo. Il giornalista è intervenuto a Radio Marte ribadendo la sua idea partendo dalla finale di Champions League di sabato: “La sconfitta abissale dell'Inter contro il PSG mi porta a chiedermi se il Napoli ne farà tesoro. L'abbiamo vista tutti: con una squadra con età media di 30 anni non si arriva da nessuna parte. Oggi bisogna avere giocatori giovani formidabili che ti risolvono le partite a livello internazionale. Il Napoli proverà ad indirizzare il mercato in tal senso? Il Napoli con vertice alto De Bruyne e vertice basso Lobotka con ai lati Anguissa e McTominay ha un'età complessiva di 123 anni e non so se possa essere la scelta giusta. Tra De Laurentiis e Conte voglio sapere qual è l'indirizzo concordato. Non mi interessano i nomi, mi interessa l'idea. Il Napoli ha vinto con una squadra stanca, affaticata, una squadra che deve essere ringiovanita.

Conte è un bravissimo allenatore ma vorrei capire cosa si sono detti tra loro. È una squadra che deve essere guidata o costruita? Nel primo caso, giocatori a parametro zero, e Conte è bravissimo in questo; nel secondo caso servono giovani che possano fare la differenza e aprire un ciclo. Le squadre devono correre all'impazzata ed inventare correndo. Bisogna ringiovanire la squadra, accelerarla nei ritmi e negli schemi da realizzare ad alta velocità, vedete cosa è successo con tutti gli infortuni muscolari e come migliorare la preparazione. Nella prima parte ottima condizione mentre nella seconda parte troppi infortuni, senza Lobotka e Buongiorno, assenti anche in Nazionale. Bisogna analizzare con calma la stagione scorsa e se c'è qualcosa da correggere farlo. Il Napoli ha un grande vantaggio sulle altre, che stanno cambiando allenatore, e qualcuna ancora non sa da chi sarà guidata nella prossima stagione. Bisogna sfruttare questo vantaggio programmando bene”.